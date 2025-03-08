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DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek: Bahçeli de katılacak mı?

Son dakika haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmeye katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi
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DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek: Bahçeli de katılacak mı?
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İmralı'nın çağrısıyla başlayan yeni süreçte DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi parti turuna çıkıyor. İlk ziyaret pazartesi günü CHP'ye yapılacak. DEM Parti'nin MHP ile görüşme tarihi de belli oldu.

DEM Parti, MHP'yi 17 Mart'ta ziyaret edecek. Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu operasyon geçiren ve bir süredir grup toplantısını yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmeye katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan çağrısının ardından başlayan süreçte terör örgütünün PKK'nın elebaşı Öcalan terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı.

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