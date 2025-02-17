DEM Parti: Öcalan'ın mektubu 3 yere gönderildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi’nde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Öcalan'ın mektubu 3 yere gönderildi

Doğan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrası Kandil’e mektup gidip gitmediği tartışmalarına da açıklık getirdi. Doğan, “Bununla ilgili doğrudan bilgi vermek isterim. Evet, Öcalan’ın mektubu hem Kandil’e hem Avrupa’ya hem de Kuzey ve Doğu Suriye’ye, ilgili yetkililere ulaştı. Kendileri de açıkladı. Bunu biz de teyit ettik. Kandil’de KCK’li yetkililere, Kuzey ve Doğu Suriye’de SDG’li yetkililere ve Avrupa’da da işte KCDK-E ve KNK’ye ulaştırılmış bir mektup var. DEM Parti İmralı Heyeti dışında İmralı’da bir temasımızın olmadığını da bilinmesini istiyoruz” dedi.