DEM Parti İmralı heyeti ile Neçirvan Barzani bugün görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

Heyet, ziyaretler kapsamında bugün saat 10:00'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Görüşmede İmralı heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunacak, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini alacak.

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Heyette kimler yer alıyor?

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

Mesut Barzani ile görüşüldü

İmralı Heyeti, ziyaretler kapsamında dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme 1 saat 45 dakika sürerken ardından ortak açıklama yapılmadı.

Görüşme sonrası Mesut Barzani'nin Medya Ofisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Barzani'nin yeni sürecin, sorunların çözümü için "en doğru yol" olduğunu kaydettiği vurgulandı. Barzani, tüm tarafların, sürecin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirttildi.

Desteğini açıklayan Barzani, Türkiye'deki sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öcalan'la ilk görüşme 28 Aralık'taydı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci görüşme 22 Ocak'taydı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Görüşme dört saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı.

Heyetin, Öcalan'la üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.