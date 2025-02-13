DEM Parti, Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak

DEM Parti Meclisi (PM) Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, son dönemde yapılan gözaltı, soruşturmalar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı "tarihi mesaj" gündem başlıklarıyla toplandı.

Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.

Öcalan'la üçüncü kez görüşülecek

ANKA Haber Ajansı’ndan Berfin Bayır'ın edindiği bilgilere göre 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gidecek olan DEM Parti İmralı heyeti, bilgilendirme yapmak için Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak.

Tarih ise henüz belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşeceklerini bildirilmişti.

Heyetin ilk olarak Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye’de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtilmişti.

DEM Parti MYK’sı 17 Şubat’ta toplanacak

Kürt meselesinin demokratik çözümü tartışmaları devam ederken DEM Parti yetkilileri, şimdiye kadar ki deneyimlerin “bu süreçlerin” samimiyet ölçüleri üzerinden olmayacağını bildiklerini ifade etti. Partinin müzakere ortamını güçlendirmek için ne lazımsa yapmaya çalışacağını belirten parti kaynakları, aynı zamanda DEM Partili belediyelere kayyum ataması ya da gözaltılar karşısında mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da 17 Şubat’ta yapılacak. Partinin MYK gündemi eş genel başkanların önerisiyle belirlenecek.