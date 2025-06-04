Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den ilk mesaj

CHP’li belediyelere yönelik 5. dalga operasyonunda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

"Komşularımızı belediyemize sahip çıkmaya davet ediyorum"

Tutuklama kararının ardından Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çocukluğum, gençliğim, ailem Gaziosmanpaşa...

İlk günden bu yana bu güzel kente gururla, onurla ve adaletle hizmet etmenin sorumluluğunu taşıyorum. Bu siyasi baskılar, tehditler ve hiçbir dayanağı olmayan hukuksuz kararlar bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir. Çünkü biliyoruz ki; halkın vicdanının üstünde hiçbir güç, hiçbir makam yoktur.

Komşularımızı, her zamankinden daha güçlü bir şekilde iradesine ve belediyemize sahip çıkmaya davet ediyorum.

Başımız dik bir şekilde, mücadelemizden bir adım bile geri atmadan ülkemizi bu karanlık günlerden çıkaracağımıza söz veriyoruz. Aydınlık bir Türkiye umuduyla yeniden buluşacağımız günler yakındır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Çocukluğum, gençliğim, ailem Gaziosmanpaşa...



İlk günden bu yana bu güzel kente gururla, onurla ve adaletle hizmet etmenin sorumluluğunu taşıyorum. Bu siyasi baskılar, tehditler ve hiçbir dayanağı olmayan hukuksuz kararlar bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir. Çünkü biliyoruz… pic.twitter.com/BHWsLDvAEG — Hakan Bahçetepe (@BahcetepeHakan) June 4, 2025

Hakan Bahçetepe kimdir?

1988 yılında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Bahçetepe, aslen Erzincanlı bir ailenin çocuğu.

İlkokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Gaziosmanpaşa’da tamamlayan Bahçetepe, üniversite öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Siyasi kariyerine CHP saflarında başlayan Bahçetepe, 2017-2019 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, ardından 2019-2023 döneminde CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yarışan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Gaziosmanpaşa’da ikamet ediyor ve evli.