DEM Parti İmralı heyeti ile Barzani görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretler kapsamında bugün (16 Şubat 2025) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme, Selahaddin ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde gerçekleşti.

Heyette kimler yer alıyor?

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın şubat sonu ya da mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Hakan Fidan ile Neçirvan Barzani Münih'te görüştü

Dün de Münih’te bulunan Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Öcalan'la üçüncü kez görüşülecek

ANKA Haber Ajansı’ndan Berfin Bayır'ın edindiği bilgilere göre DEM Parti'nin İmralı heyeti, bilgilendirme yapmak için Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak.

Tarih ise henüz belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.