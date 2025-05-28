DEM Parti, TBMM'de AK Parti'yi ziyaret ediyor

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından siyasi partilere ziyaretlerde bulunan DEM Parti heyeti, Meclis'te AK Parti'yi ziyaret ediyor.

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15:00'te başlayan görüşmede AK Parti heyetine Abdullah Güler başkanlık ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de görüşmede yer alıyor.

DEM Parti, MHP'yi de ziyaret etmişti

DEM Parti geçtiğimiz hafta muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Bu hafta ise Cumhur İttifakı'na yer ayrıldı ve dün MHP ziyaret edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli partilileri yine kapıdan uğurladı.