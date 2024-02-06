DEM Parti’den depremde kaybolan çocuklarla ilgili araştırma önergesi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kayıp çocuk vakalarına ilişkin kapsamlı bir araştırma ve inceleme sürecinin başlatılması, kayıpların kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanının oluşturulması, söz konusu kayıp vakalarına ilişkin ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu kurum, kuruluşların tespit edilmesi amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Depremin ilk gününden itibaren özellikle kayıp çocuk ihbarları gündeme gelmiş ve refakatiz çocukların akıbetine dair her gün çeşitli iddialar basına yansımıştır. Çocukların kaçırıldığı, koruyucu ailelere verildiği, vakıf ve cemaat gibi dini tarikatlara teslim edildiği yönünde birçok haber basına yansıdı. Depremin ilk günlerinde medyaya yansıyan görüntülerde yeni doğmuş bebeklerin özel jet ve uçaklarla başka illere taşındığı görülürken, bazı çocukların ise İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) ait lüks villalarda kaldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak Afet- Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi 11 Şubat’ta yayınladığı bilgi notunda; deprem bölgesinde en az 168 çocuk için arama ilanı olduğunu aktarmış; bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıp çocuk vakalarının olduğunu ve araştırdığını açıklamak zorunda kalmıştı. Fakat kayıp çocuklara ilişkin bakanlığın şimdiye kadar kapsamlı bir araştırma ve soruşturma süreci yürütmediğini söyleyebiliriz.”

"670'e yakın kayıp çocuk vakası var"

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi’nin yaptığı araştırmaya göre 670’e yakın kayıp çocuk başvurusu olduğuna dikkat çekilen önergede, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise; kayıp çocuklar olmadığını ve yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyleyerek tüm iddiaları yalanladı. Oysa 6 Şubat depreminin ardından aileler kaybolan yakınlarının bulunması amacıyla bir dernek dahi kurdular” denildi.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin (DEMAK) basın açıklamasında ise, “38’i çocuk olmak üzere 145 kişinin akıbetinin hala bilinmediğinin” altı çizilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Depremin ilk günden itibaren ve sonrasında kayıplı hale gelen, hakkında arama ilanları verilen, refakatiz kalan, koruyucu ailelere verilen, cemaat ve tarikatlere verildiği iddia edilen, kaçırılma ihtimali olan, devlet koruması altında bulunan, hayatını kaybetmiş ve kimsesizler mezarlığına defnedilen tüm kayıp çocuk iddialarının araştırılması için meclis sorumluluk almalı tüm iddiaları araştırarak kamuoyu bilgilendirilmelidir.”