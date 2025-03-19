DEM Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: En güçlü şekilde reddediyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesaından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hatimoğulları paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En güçlü şekilde reddediyoruz"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez! En güçlü şekilde reddediyoruz!

"Kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir"

Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur. Sandık, oy, makam uğruna Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir. Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının siyasi sakilerle sabah baskınıyla gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.

"Gidilen yol, yol değildir"

Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuktur.

Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterse, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.

"Yargısal süreçlerin intikam kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır"

Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır."

"Halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır"

Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltıya tepki gösterdi. Bakırhan da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır.

"Halkın iradesinde saygı gösterilmeli"

Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesinde saygı gösterilmeli.

DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü baskıya karşı durmaya devam edeceğiz. İstanbul halkının ve Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."