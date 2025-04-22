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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna da değindi. Barış mücadelesindeki kararlılığıyla tanınan Önder’e desteğini yineleyen Bakırhan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ve tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakırhan konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı bu ülkede herkes tanır. O, yalnızca siyasetin değil; sanatın, vicdanın, kültürün, mizahın ve umudun da iz bırakan bir ismidir. Barış için gösterdiği çabayı, halklar için yürüttüğü mücadeleyi herkes yakından tanıklık ederek izledi.

"Paylaşılan iyi dilekler, edilen dualar hep aynı şeyi söyledi bize"

Sırrı arkadaşımızın hastalığıyla birlikte gelişen bu büyük dayanışma, onun halkların gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşılan iyi dilekler, edilen dualar hep aynı şeyi söyledi bize: Toplumun barışla kurduğu bağ hâlâ çok güçlü, hâlâ çok canlı.

Milyonlarca insan onun sağlığını, kendi sağlığı gibi hissetti. Bu dayanışmanın içinde berrak bir umut var. Bu dayanışma, barışa güçlü bir refakati de içinde taşıyor. Çünkü biliyoruz ki barış, aynı zamanda sağlıktır; barış, bir toplumun iyileşmesidir. Barış, toplumsal şifadır.

"Barışın şifası önce Sırrı’ya, sonra bütün ülkeye yayılsın"

Bu ülkenin her karışında, her köyünde, her şehrinde barış uğruna verilmiş bir bedel vardır. Takvim yaprakları yitirdiklerimizin tarihleriyle dolu. Biz istiyoruz ki artık bu takvimlerde barışın tarihi yazılsın. Dilediğimiz şifa yalnızca bir kalbin iyileşmesi değil; çatışmaların ürettiği tüm hastalıkların, tüm kutuplaşmaların da iyileşmesidir. Barışın şifası önce Sırrı’ya, sonra bütün ülkeye yayılsın. Umut büyüsün, yaşam büyüsün.”

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