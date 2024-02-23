DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: JİTEM ittifakına karşı halkların ittifakını kuruyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün Kars'ta konuştu. Hatimoğulları'nın gündeminde eski başbakan Tansu Çiller'in AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a destek açıklaması vardı.

Eski başbakan ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in hükümet ile 'JİTEM ittifakı' kurduğunu belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Saray ve şürekasının seçimlerde başarı elde etmek için yaptığı çirkinliklerden birini daha aktaracağım size. JİTEM ittifakı kurmuşlar. Tansu Çiller, 90’lı yılların karanlık tablolarına imza atmış bir şahıs. Beyaz Toroslardan, yargısız infazlardan, katledilecek Kürt siyasetçilerin, aydınların, demokratların, devrimcilerin listesini tutanlardan sorumludur. Ve onlar şimdi utanmadan bir JİTEM ittifakıyla Tansu Çiller’i sahaya sürmüşler seçim çalışmaları için. Bizler de Kağızman’dan diyoruz ki JİTEM ittifakına karşı halkın ittifakını kuruyoruz, halkların ittifakını kuruyoruz."

"Hakkımız olanı almak için yola çıktık"

Seçimlere pek çok yerde ittifaksız girmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Biz DEM Parti olarak Kürdistan’ın ve Türkiye’nin birçok yerinde kazanmak üzere yola çıktık. Hakkımız olanı almak için yola çıktık. Seçmenimizin, halkımızın siyasi temsiliyetini en güçlü şekilde hayata geçirmek için yola çıktık. Kağızman’da açık arayla seçimleri alacak mıyız? DEM Parti; onurun partisidir, demokrasinin partisidir, Kürt halkının partisidir. DEM Parti; bütün ezilen ve sömürülenlerin partisidir, gençlerin partisidir, kadınların partisidir."