DEM Partili Bakırhan: Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz, biz İmamoğlu'nu desteklemedik

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

"Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz"

Bakırhan "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz. Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu'nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir." ifadelerini kullandı.