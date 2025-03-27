İBB soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Mal varlıklarına el konulanlar arasında Murat Kapki, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler de yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:

- Murat Kapki

- Serhat Kapki

- Murat İlbak

- Mustafa İlbak

- Ali İlbak

- Yusuf İlbak

- Vedat Şahin

- Necati Özkan

- Eyüp Subaşı

- Gülşah Subaşı

- Ahmet Köksal

- Alihan Aydın

- Alper Aydın

- Alperen Aydın

El konulan şirketler:

- BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

- SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

- Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

- Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

- Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

- Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

- Panoffect Medya A.Ş.

- Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

- MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

- Sim Medya A.Ş.

- Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

Başka şirketlere de el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi.

Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İmamoğlu'nun şirketine de el konulmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.