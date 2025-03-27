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HSBC: Türkiye için "ağırlığını artır"da kalmaya devam ediyoruz

HSBC, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hisse senetlerinde dalgalanma yarattığını ancak uzun vadeli fırsatların korunduğunu belirterek Türkiye için "ağırlığını artır"da kalmaya devam ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi
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HSBC: Türkiye için "ağırlığını artır"da kalmaya devam ediyoruz
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HSBC, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra hisse senetlerinde önemli ölçüde dalgalanmaya maruz kaldığını ve siyasi alana daha fazla belirsizlik getirdiğini belirterek bu oynaklığın arasında fırsatlar gördüklerini ifade etti.

Banka geçtiği notta, Türkiye'de hisse senetleri için "ağırlığını artır'da kalmaya devam ettiklerini belirtti.

HCBC, Türk hisse senetleri için en büyük enlık riskin döviz çıkışlarından kaynaklanana sürekli baskılar olduğunu belirterek kısa vadeli zorluklara rağmen Türk hisse senetleri için uzun vadeli katalizörün bozulmadan kaldığına inandıklarını ifade etti.

Banka, TCMB için en önemli önceliğin dolara yönelik yerel talebi sınırlamak ve döviz istikrarını korumak olduğunu gördüklerini kaydederek "Eğer yurt içi dolarizasyon sınırlı kalırsa Türk hisseleri için istikrarlı günlerin beklediğine işaret edebilir" ifadelerini kullandı.

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