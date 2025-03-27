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ABD'de bekleyen konut satışları beklentilerini aştı

ABD'de bekleyen konut satışları, şubatta yüzde 2 artarak piyasa beklentilerini aşarken, yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de bekleyen konut satışları beklentilerini aştı
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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 72 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 4,6 azalışla 70,6 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,6 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, aylık bazdaki ılımlı artışa rağmen konut satışlarına yönelik sözleşme imzalamalarının tarihsel seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Mortgage faiz oranlarındaki anlamlı bir düşüşün hem talebe hem de arza yardımcı olacağına işaret eden Yun, ABD Merkez Bankasının (Fed) son dönemdeki daha yavaş bir ekonomik büyüme işaret eden tahminleri göz önüne alındığında mortgage faiz oranlarının ılımlı bir şekilde düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Yun, ancak ülkenin mevcut yüksek borcunun mortgage faiz oranlarının keskin bir şekilde düşmesini engelleyeceğini belirterek, ABD Başkanı Trump'ın ilk döneminde görülen yüzde 4 ila yüzde 5 aralığına gerilemeyeceğini aktardı.

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