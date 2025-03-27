Almanya'da şirketler personel azaltmaya devam ediyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), mart ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da şubatta 93 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 92,7 puana indiği belirtildi.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'daki şirketler daha az yeni işe alım planlıyor ve işten çıkarmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ifo'ya göre, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik krizin sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor.

Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarmalar yapıyor. Bu eğilim yaklaşık iki yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Hizmet sağlayıcılar da personel planlamalarında daha temkinli davranıyor, perakendede istihdam barometresi yükselmiş durumda ancak birçok perakendeci hala personel azaltmayı planlıyor.

Açıklamaya göre, inşaat sektörü şu an için büyük bir değişiklik planlamıyor.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "İşgücü piyasasının durumu zor olmaya devam ediyor. İşsizlik muhtemelen hafifçe artmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Büyük şirketler büyük işten çıkarmalar planlıyor

Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin'den gelen şiddetli rekabet Alman şirketleri yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor.

Azalan karlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke iki yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor.

Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun lüks otomobil markası Audi, 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Audi'nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'tan 25 Kasım'da yapılan açıklamada, çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasının, buna ek olarak ticari faaliyetlerin satışı veya dış hizmet sağlayıcılara devri yoluyla 6 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

ThyssenKrupp, 6 Mart'ta da küresel otomotiv endüstrisindeki sürekli zorlu piyasa koşullarına atıfta bulunarak, işe alımları donduracaklarını ve otomotiv bölümünde 1800 kişiyi işten çıkarmayı planlandığını bildirmişti.