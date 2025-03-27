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İnce, İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı yazdığı mesajını paylaştı.

Haber Merkezi
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İnce, İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İnce ziyaret sonrasında X hesabından paylaşım yaparak İmamoğlu'nun el yazısını kamuoyu ile paylaştı.

İnce, paylaşımına, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum" notunu düştü.

İşte İmamoğlu'nun mesajı...

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