DEM Partili Bakırhan: Devlet Bahçeli'ye iki konuda katılıyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki tokalaşmasının ardından gelen 'Öcalan açılımı' ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirdi. Bakırhan, Karar TV yayınında soruları yanıtladı.

"Bizim için de sürpriz oldu"

Bakırhan, DEM Parti'nin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapmak isteği görüşmeye ilişkin “Dört yıl sonra ilk defa Ömer Öcalan gitti. Sesini duymadık dört yıl boyunca. Sayın Öcalan’ın nasıl baktığını anlamaya çalıştık. Bizim için de sürpriz oldu. Olması gereken bir şeydi” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Cumhurbaşkanı uzun süre bu topa girmedi”

Türkiye siyasetini siz de biliyorsunuz, eleştiri adı altında hakaret. Bahçeli’yi karşımda görünce şaşırdım (tokalaşma). Bahçeli’nin söyledikleri çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanı uzun süre bu topa girmedi.

“Toplum yol haritası bekliyor”

En sonunda anladık: Suriye’deki gelişmeler iktidar tarafından önceden bilinen ve tahmin edilen bir şeydi. Denenmeyen yol ve yöntem kalmadı. Binlerce siyasimiz tutsak, yasaklı. Hem tokalaşma hem de sonraki söylemler önemliydi. Ama toplum bir yol haritası bekliyor.

“Silah bıraktırmak gibi bir kudretimiz yok”

Biz her açıklamamızda, 'Terörsüz Türkiye dedikleri nedir?' diye sorduk. DEM Parti’ye çok büyük roller atfediyorlar. Bizim öyle bir kudretimiz yok, silah bıraktırma gibi. Adalet Bakanlığı’nın cevabını bir an önce bekliyoruz.”

“8 binin üzerinde siyasetçimiz cezaevinde”

(DEM Partili siyasetçilerden kaç kişi cezaevinde) Üç bin sekiz yüz civarında bizim yönetim kadememizde görev almış kişi var. Çeperimizi de katarsak sekiz ila on bin arasında kişi tutsak. Başka bir partiden 100 kişi çekerseniz parti çöker. Bizim eş genel başkanlarımız da dahil olmak üzere birçok partilimiz cezaevinde.

“Zemin bu meseleyi çözmek için şu an çok uygun”

(Kürt sorununun çözümü) Zemin eskiden böyle değildi Bugüne kadar CHP bu meselenin çözülmesinin tam karşısındaydı. MHP en sert muhalefeti yapıyordu. Türkiye’de zemin böyle değildi. Çağrıyı yapan MHP ve olumlu mesajlar veren parti Türkiye’nin birinci partisi CHP var. Ve en önemlisi, sınırımızda, Suriye’de bir kavga var.

“Demirtaş, DEM Parti'nin koyduğu çerçeveyi destekliyor”

Demirtaş biziz. Biz de Demirtaş'ız. Biz birlikteyiz. Kamuoyunda yapılan tartışmaları bazen biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. Demirtaş, "Dem Parti'nin son süreçte ortaya koyduğu çerçeve doğru. Katılıyorum, destekliyorum” diyor.

Öcalan’ın gücüne gelince, ne kadar gücü var diye bunu teraziye tartıya koyabilecek bir şeyimiz yok. Ama ben 34 yıldır aktif siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak söylüyorum: Öcalan'ın gücü çok üst safhadadır. Öcalan bu meselenin çözümünde bence en doğru adreslerden biridir.

“Bahçeli'ye 2 konuda katılıyorum”

Devlet Bahçeli'ye iki konuda katılıyorum. Çözüm konusundaki muhatap konusunda doğru adres Öcalan'dır. İkincisi olarak da tecrit meselesinde ortaya koyduğu da doğrudur. Katılıyorum.