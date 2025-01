DEM Partili Hatimoğulları: Barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz

Takip Et

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye’deki gelişmelere yönelik sürdürülen nöbet eylemine katıldı.

"Bundan asla geri adım atmayacağız"

“Bizler 20’nci yüzyılda barışı ıskaladık ama 21’inci yüzyılda barışın kurucusu olmalıyız” diyen Hatimoğulları, “Cumhuriyetin demokratikleşmesi için elimizden gelen her türlü çabanın içerisindeyiz. Barışın Türkiye’de tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı hep beraber sürdüreceğiz. Bundan asla geri adım atmayacağız” dedi.

“'DEM Parti barış istemiyor' diyorlar”

"Suriye’de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Hatimoğulları, “Birileri çıkmış DEM Parti hakkında yazıp çiziyor. 'DEM Parti barış istemiyor' diyorlar. Asıl barış istemeyenler, bunları yazıp çizenlerdir. Asıl barış istemeyenler, bu akla bu yazıları yazdıranlardır. Kendisini barış mücadelesine adamış DEM Parti’ye ve onun geldiği siyasi parti geleneğine karşı bir hakaret olarak addederiz bunu. DEM Parti olarak, bir diyalog ve müzakere partisi olarak, barışın gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yola koyulduk. Bunları çarpıtmaya kalkanlar şunu bilsin ki asıl barışı istemeyen kendileridir.” dedi.

"Barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz"

Barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacaklarını söyleyen Hatimoğulları, “Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası zengin bir coğrafyadır. Bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşıyor. Aslında devlet ve sistem karışmasa, barış ve huzur içerisinde halklarımızın yaşayabildiği örnek bir coğrafyadır. Biz bu coğrafyamıza olan borcumuzu bilerek burada barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Buradan bir mesajımız daha var. Suriye’de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bütün güçlere buradan seslenmek istiyoruz, bütün uluslararası kamuoyuna buradan seslenmek istiyoruz. Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır. Bizler barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.