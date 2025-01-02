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DEM Partili heyet ziyaret etti, MHP lideri Bahçeli kapıda karşıladı (Video)

DEM Partili Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.

Haber Merkezi
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DEM Partili heyet ziyaret etti, MHP lideri Bahçeli kapıda karşıladı (Video)
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DEM Partili heyetle MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

DEM Parti heyetinin Meclis'teki ziyaretleri gelecek hafta devam edecek.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti ile CHP ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıkladı.

Bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından DEM Parti'den sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü.

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