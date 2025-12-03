DEM’in, CHP’ye “Stockholm sendromu” yanıtı

BESTİ KARALAR

Özel, “Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Stockholm Sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum” demişti. Özel’in açıklamasına DEM’den de yanıt gecikmedi. Açıklamalar peş peşe geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Hiç arzu etmeyeceğimiz şey muhalefetin, birbirlerine muhalefet etmesidir. Yargı sopası, baskılar, adaletsizlik celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforuyla anlatılamaz. Ancak siyasetle anlatılır” derken, Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, TBMM Grup toplantısında konuştu.

DEM’lilerin tepkisinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir açıklama yaparak, “alınganlık yapmışlar” dedi ve “Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece” şeklinde konuştu.

“Bahçeli’den sert sözler”

TBMM’de bu hafta grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajlarını bir gazeteye verdiği söyleşi ile dile getirdi.

Bahçeli, KCK yürütme Konseyi Eş-Başkanı olarak tanıtılan Bese Hozat kod adlı Hülya Oran’ın çözüm süreci için iki şart getirmesi ve af düzenlemesiyle ilgili “Af istemiyoruz, biz suç işlemedik” özlerine sert tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli tepkisini, “Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar” diyerek, “herkes haddini ve hududunu bilsin. “Tehdit tonu ziyadesiyle fazla marazi mesajlarla, maksatlı ve mahsurlu görüşlerle bir yere varılamaz” dedi.

PKK Ele Başının, “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” iddialarına tepki gösteren Bahçeli, “MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi faso fiso” karşılığını verdi.