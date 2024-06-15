Denizli'de 8 orman yangınından 7'si kontrol altına alındı

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada çıktığı aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

8 orman yanınından 7'si kontrol altında

Ekiplerin müdahalesiyle Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar kontrol altına alındı.

Babadağ yangınına ise havanın kararmasıyla sadece yer ekipleriyle müdahale edilebiliyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi.

Öte yandan Babadağ yangınına 300 personel, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 grayder, 6 trayler, 5 dozer müdahalede bulunuyor.

Kelleci Mahallesi sakinleri imece usulü göreve gelen ekiplerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Sadece Babadağ'daki yangın sürüyor

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen diğer yangınların kontrol altına alındığını sadece Babadağ'daki yangının sürdüğünü söyledi.