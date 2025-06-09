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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi
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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

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