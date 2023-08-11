Deprem mi oldu? En son depremler (11 Ağustos AFAD son depremler)
Malatya'da art arda meydana gelen depremler endişe yarattı. Vatandaşlar son depremleri sorguluyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi güncellendi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD tarafından son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. 11 Ağustos tarihli son depremler hangileri? İşte AFAD son depremler listesi.
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
En son depremler hangileri
Deprem, yerin 7.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.
11-08-2023 12:12:10 37.803 36.182 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 598523
11-08-2023 12:08:13 37.422 37.128 7.51 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 598522
11-08-2023 12:08:04 40.716 32.371 7 ML 1.6 Gerede (Bolu) 598521
11-08-2023 12:00:43 40.96 27.511 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [01.66 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 598520
11-08-2023 11:59:20 38.134 38.532 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 598515
11-08-2023 11:53:20 37.108 38.741 6.77 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa) 598514