Depremde fabrika kısmen çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta kısmen çöken fabrikada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta bir bölümü çöken fabrikada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan metal mutfak eşyası fabrikasından malzeme çıkaran işçiler, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.
Fabrikanın bir kısmında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmasında kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaralı olarak çıkarılan 4 işçi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.