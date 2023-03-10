Depremde hasar önleyici sistem yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolon ve transmisyon kolonları üretimi, sismik izolasyon cihazları ve yapı güçlendirmeye yönelik epoksi kaplı öngörme halatı yatırımları, yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.

Elektrik üretimine yönelik yatırımlara, yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında yer tahsisinin yapılmayacağına hükmedildi.

Yatırım teşvik belgelerinin süresi 3 yıl uzatıldı

Karara eklenen geçici maddeye göre, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmış sayılacak.

Bu hüküm, kararın geçici 14. maddesinde yer alan bu kapsamdaki yatırım teşvik belgelerine yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde 2 yıla kadar ilave süre verilebilmesine yönelik hükümle birlikte uygulanabilecek.

Söz konusu teşvik belgeleri kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapılması halinde; yatırım finansmanı için kullanılan kredilere ve finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin Mart 2023 dönemi vadesinden Mart 2025 dönemi vadesine kadar yerine getirilmemesi durumunda geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmeyecek.

Bu yükümlülüğün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacak. Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmeyecek.