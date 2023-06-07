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Depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri olan Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tepebaşı, polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

 