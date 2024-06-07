Dervişoğlu'dan hububat açıklaması: Bu fiyatları açıklamak milletimizin aklıyla alay etmektir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi.

TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce gıda fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçilere destek için yapılması gerekenleri anlattığını hatırlatan Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bu konuşmayı da paylaşarak şunları kaydetti:

"Dün gece adeta operasyon çeker gibi Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından sessizce hububat alım fiyatları açıklandı. Gördük ki çiftçimizi bitirmeye dönük bir adım daha atılmaktadır. Enflasyonun rekor üstüne rekor kırdığı, dar gelirli vatandaşımızın sadece makarnayla karnını doyurduğu; etin, sütün cüzdan yaktığı bir memlekette; bu fiyatları açıklamak milletimizin aklıyla alay etmektir. Memleketimiz için stratejik öneme sahip tarım sektörüne, çiftçilerimizin toprağa düşürdüğü tere ihanettir. Derhal, bu yanlıştan dönün ve iki gün önce Gazi Meclisimizin çatısı altında yaptığımız öneriye kulak verin."