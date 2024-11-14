Dervişoğlu'ndan 'İBB ve ABB'ye soruşturma' açıklaması

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmede Türkiye'nin güncel sıkıntılarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, bölgesel konularda da fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultayı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,'nu ziyaret ettiğini hatırlatan Babacan, bugünkü ziyaretin kendi partisinin Büyük Kongresi sonrasındaki ilk ziyaret olduğunu ifade etti.

"Hukuk ve adalet alanındaki sorunları değerlendirdik"

Babacan, "Türkiye'deki pek çok sıkıntıyı başlıklar halinde ele aldık. Türkiye'de şu anda en önemli sorun, geçim, işsizlik, ekonomi, bunları konuştuk. Hukuk ve adalet alanındaki sorunları değerlendirdik." diye konuştu.

"Türkiye'de birbirine en yakın iki siyasi parti DEVA Partisi ile İYİ Parti'dir "

DEVA Partisi'ne gecikmiş bir iadeiziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, "DEVA Partisi'nin kıymetli milletvekilleriyle TBMM'de zaten birlikte çalışıyoruz. O bakımdan bu gecikme ilişkimizin doğru bir biçimde sürdürülmesine engel teşkil edecek bir durum değil. Zaten bu zamana kadar birlikteydik. Karşılıklı binalarda oturuyoruz. Belki Türkiye'de birbirine en yakın iki siyasi parti DEVA Partisi ile İYİ Parti'dir bakıldığında. Böyle de bir ilişkimiz var." dedi.

Türkiye'nin temel meseleleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, "Görünen ve anlaşılan odur ki Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditler nazarında da hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

"Bu senkronizasyonun öncelikle siyasette başlaması lazım"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına" ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden terör sorunu var. Bu terör sorununun çözümüne dönük kuşkusuz atılabilecek adımlar var. Dolayısıyla hem diplomasi ve dış politika hem de güvenlik birimleri, tüm bunların bir bütünlük içerisinde, senkronize hareket ederlerse ancak belki bu işin çözümüyle ilgili hareket edilebilir. Ancak bu senkronizasyonun öncelikle siyasette başlaması lazım." dedi.

"Bunda herhangi bir mahsur görmüyorum"

"Ankara ve İstanbul'daki Büyükşehir Belediyelerine yönelik soruşturmalara" ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Belediyeler kamusal alanlardır dolayısıyla kamusal alanlar da denetlenmelidir. Bunda herhangi bir mahsur görmüyorum. Ama bunun kamuoyunda yer işgal etmesinin asıl sebebinin, sadece belediyelerin çalışması olduğunun da kanaatinde değilim." değerlendirmesinde bulundu.