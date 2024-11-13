Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konserine savcılık soruşturması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

Habertürk'ün haberine göre savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

Mansur Yavaş ne demişti?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konserlere ilişkin yaptığı açıklamada "Birtakım iddialar atıldı. Bu iddiaların açılış biçimi de çok ilginç. Belli amaçlarla belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildi" demişti.

"Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir tartışma konusu olan "Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği" iddiasına dair basın toplantısı düzenlemişti.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnternetteki mesaj neydi? 'Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendi.' Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin ve Murda olarak 8 konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor, toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. 'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar burada."

Konserlere ne kadar ödendi?

Yavaş, 21-23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili, "Semicenk, Gazapizim ve Edis üç sanatçı. Teknik yine 46 milyon lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. 17, 18, 19 Mayıs'ta 3 konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş." diye konuştu.

Ebru Gündeş konseriyle ilgili iddialar

Ebru Gündeş konserine değinen Yavaş, konser için sözleşme yapıldığını ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle konseri kendisinin iptal ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine kamuoyunda "Bir belediye terör karşısında bunu yapamaz. Mutlaka ve mutlaka bu konser yapılmalı" şeklinde "çok büyük baskı olduğunu" söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine 4 gün ara verildi. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince sözleşme üzerindeki işlemin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira.

"Ebru Gündeş'e ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira"

Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur. Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."