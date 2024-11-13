Görüntüler tepki çekmişti! 5 çocuğunu kaybeden babayı kelepçeli gören bakandan talimat

İzmir Selçuk'ta barakadan bozma evdeki yangın faciasında kaybettiği beş çocuğunun cenazesine baba Hasan Akcan’ın kelepçeli getirilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Jandarma, defin işlemi sırasında baba Hakan Akcan’ın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı. Kelepçe krizinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un telefonu sonrası çözüldüğü öğrenildi.

5 kardeş yangında hayatını kaybetmişti

27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, para kazanmak için hurda toplamaya gitmişti. Anne Akcan, barakadan bozma evinin kapısını kilitleyip çıkmıştı. Evde ısınmak için bırakılan elektrikli soba faciaya sebep olmuştu. Evde tek başlarına kalan bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında ölmüştü.

Akcan’ın eşinin de bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Adalet Bakanı devreye girmiş

Çocukların cenazesinde baba Hasan Akcan başta kelepçe ile getirildi. Akcan’ın kelepçesi defin işlemleri öncesinde çıkarıldı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kendisine ulaştığını ve kelepçenin Tunç’un talimatı ile çıkarıldığını söyledi.