  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika: ABB'den sonra İBB'ye de inceleme kararı!
Takip Et

Son dakika: ABB'den sonra İBB'ye de inceleme kararı!

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili iddiaların ardından incelemeler başlatılmıştı. 2021 yılından itibaren yapılan etkinlik ve konserler için İBB'ye de inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika: ABB'den sonra İBB'ye de inceleme kararı!
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) inceleme başlatılmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında 2020'den itibaren yapılan etkinlik ve konserler için inceleme başlatıldı.

Öte yandan İBB Kaynakları, tv100 editörü Tuğba Suiçmez'e konuştu. Yapılan açıklamada İBB kaynakları müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediklerini doğruladı.

Bakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağızBakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağızGündem

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konserine savcılık soruşturması! Yavaş'tan açıklama geldiAnkara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konserine savcılık soruşturması! Yavaş'tan açıklama geldiGündem

 

Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldıYavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldıGündem

 

 

 

Gündem
Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldı
Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldı
Bakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağız
Bakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konserine savcılık soruşturması! Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konserine savcılık soruşturması!
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu! 9 sayfalık not ortaya çıktı
Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu! 9 sayfalık not ortaya çıktı
Görüntüler tepki çekmişti! 5 çocuğunu kaybeden babayı kelepçeli gören bakandan talimat
Görüntüler tepki çekmişti! 5 çocuğunu kaybeden babayı kelepçeli gören bakandan talimat