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Bakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: Belediyelere haciz işlemi başlatacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir" dedi.

Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" ifadelerini kullandı.

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