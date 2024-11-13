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Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Belediyelere haciz işlemi başlatacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var" açıklamasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır." diyerek yanıt verdi ve borçlarının %10'unun ödendiğini belirterek ödeme planlarıyla ilgili detayları paylaştı.

Haber Merkezi
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Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu olan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını açıkladı. 

Işıkhan: Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var

Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.

Yavaş'tan açıklama: Toplu bir hücum başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur. 

Gerçek aşağıdaki gibi

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 Milyar)

- 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ. 

- 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda borcun %10 u peşinat olan 651 milyon ödendi.

- Borcun %50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

-  Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı.

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