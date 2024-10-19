Dervişoğlu'ndan 'Kurtulmuş' tepkisi: İstifa etmiyorsa affını istemeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3. maddesiyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerine ilişkin konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kurtulmuş'un ilk sabıkası bu değildir"

Anayasa'nın değiştirilmez maddeleri rejimin tarifini içeriyor. Bu anayasanın 3. maddesiyle alakalı konuşan sayın Meclis Başkanı ki, bu işin paratoneri, anayasa değişikliğine yöneltilecek tepkileri göğüsleyecek kişi olmasına bağlı söylüyorum. Sayın Kurtulmuş'un ilk sabıkası bu değildir. Elimde HAS Parti'nin nasıl bir anayasa istediğine işaret eden bir metin var. Orada Numan Kurtulmuş bunu kimlerle birlikte yazdıysa 1921 Anayasası'ndan coşku ve ısrarla söz ediyor. 1921 Anayasası'nın bir darbe ile yürürlükten kaldırıldığını söylüyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü darbecilikle itham ediyor.

"Kurtulmuş affını istemeli"

Numan Kurtulmuş burada özerklikten bahsediyor. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki olumsuzluklara işaret ediyor. Sayın Numan Kurtulmuş şuur altını kusuyor. Sayın Numan Kurtulmuş zamanında o dönem kamuoyuyla paylaşılan, yer yer sosyalizan dille kaleme alınan 34 sayfalık metin, anayasadan resmi ideolojiyi atmak gerektiğini söylüyor. Bu 34 sayfalık metinde bir tane Türk ve Atatürk kelimesi bulunmuyor. Şimdi Kurtulmuş TBMM Başkanlığı makamında oturuyor. Bana göre kendisi eski başkandır, onun riyasetinde yönetilecek yeni bir anayasa çalışmasının hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından bizzat takip edilmesi, sayın Kurtulmuş'un bu görüşlerinden ötürü oturduğu makamdan istifa etmesi, etmiyorsa da affının istenmesinin temin edilmesini diliyorum.

"İlk 4 maddeye bugün biz dokunuruz diyecek değiller"

İlk 4 maddeye bugün biz dokunuruz diyecek değiller. Ama şuur altından çıkan şeye işaret ediyorum. Yeni anayasa meselesine başka alanlardan da bakıyorum. Bu anayasa hangi ihtiyacı karşılayacaktır? Bu anayasayla hangi yetkileri kullanamıyorlar? Neden anayasa tartışmasını kamuoyunun gündeme getirip Türkiye'nin yakıcı sorunlarının üstünün örtülmesine vesile olabilecek tartışmaları yapıyorlar?

"Ben ve partimin bu piyeste yer almayacağını ifade ediyorum"

Çözüm süreci ile alakalı olarak yeni bir maceraya sürüklenmemeleri gerektiği hususlarda uyarılarda bulundum. Yapılan açıklamaları o noktai nazardan değerlendiriyorum. İmralı tutanaklarında da üzerinde durulması icap eden birtakım konular var. Daha 2013'lerde anayasa konvansiyonunda Numan Kurtulmuş'un rol üstlenmesi gerektiğine işaret ediyor Abdullah Öcalan. Ben anayasa tartışmalarını doğru bir yerden ele alıp, doğru bir başlangıçla yaşama geçirilmesi gereken tartışalar olması gerektiğine inanıyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ömür boyu bu ülkeyi yönetmek için tanınan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kendileri herhangi bir şey yapmadan, siyaseti, vatandaşı ve liderleri bazı konularda tartıştırmak bundan da siyasi beslenme alanı yapmak istiyorlar, ben buna tiyatro gözüyle bakıyorum. Ben ve partimin bu piyeste yer almayacağını ifade ediyorum.

"Benimle anayasa konuşacağını düşünmüyorum"

Numan Kurtulmuş'la görüştüğümüzde şunu söyledim, kendisinin tarafsız makamda oturduğunu, ifadelerini temenniden ibaret sayacağımı söyledim. Bu kadar sözün üzerine gelip benimle anayasa konuşacağını düşünmüyorum. Bu fikirden vazgeçti mi bilmiyorum. Yaptığı açıklamayla şuur altını kustuğunu ifade ediyorum. HAS Parti'nin hazırladığı metnin Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısına, vatandıaşlık tanımına karşı birtakım ifadeler içerdiğini söylüyorum. Ayrıca burada federatif yapıdan bahsedildiğini, vatandaşlık tanımının doğru şekilde ele alınmadığını görüyorum.