Destici "hükümetin çalışmaları var" diyerek duyurdu: Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de köylü çocuğu ve çiftçilik yapan bir kişi olduğunu söyledi. Çiftçilerin yaşadığı zorlukları bildiğini belirten Destici, "Eğer kendiniz üretemiyorsanız paranızla dahi dışarıdan alamazsınız. Ne gibi savunma sanayi gibi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşadık, bomba vermediler uçaklarımızın bombası bitti. Kendimiz üretmek zorundayız ve üretiyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde de parayla dahi aşı ve ilaç almanın zorluklarının yaşandığını anımsatan Destici, "En az kendi kendinize yetecek kadar kendiniz üretmek zorundasınız." diye konuştu.

"Tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz"

Destici, üçüncü önemli unsurun ise gıda olduğuna dikkati çekerek, "Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığının da bir gerçek olduğunu vurgulayan Destici, bu desteklerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Destici, çiftçinin ve üretim yapanların kullandığı mazottan özel tüketim vergisi alınmaması, tarıma ve hayvancılığa yapılan desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

"Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek"

Çiftçinin ve üretenin desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, "Çoban meselesi, emek işçisi problemimiz var. Karadeniz'de fındık toplayanlar da işçi ücretlerinin çok yüksekliğinden şikayetçi. Burada pancar söktürenler de soğan söktürenler de aynı. Önceden işçi gideri diye bir kalem yoktu çünkü her aile kendi işini görürdü. Kendi tarlasını eker, biçimini yapar ve kendi pancarını sökerdi. Ama bugün öyle değil, işçi maliyetleri çok yüksek bir seviyede. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken bir takım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz. Bu konuda hükümetin çalışmaları var, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bizi ziyaret ettiğinde bu konu da gündemimizdeydi. Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise çiftçilerin sorunlarından bahsederek, tarım ve hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Açılışın ardından Destici ve Karasu ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile diğer davetliler, fuarda yer alan İlçeler Sergisi'ni gezerek yöresel lezzetlerden tattı.