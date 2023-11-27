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Dev dalgalar kayaları taşıdı: Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Dev dalgaların fırtınanın etkisiyle kaya parçalarını taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluşurken, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Dev dalgalar kayaları taşıdı: Sahil yolu trafiğe kapatıldı
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Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor.

Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

 

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