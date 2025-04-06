Dev dalgalarla kıyıya vurdu! Sahilde roket mermisi bulundu
Hatay'da Samandağ'da dev dalgalar sahile boş roket mermisi sürükledi. Gezinti sırasında farkeden vatandaşlar polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahilde, boş roket mermisi bulundu. Dev dalgaların sürüklediği tahmin edilen roket mermisi paniğe neden oldu.
Roket mermisi kıyıya vurdu
Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş roket mermisini görerek, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan incelemede merminin boş olduğu belirlendi.
Ekipler araştırma başlattı
Roket mermisini muhafaza altına alan ekipler, olaya ilişkin araştırma başlattı.