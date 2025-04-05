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İBB soruşturmasında bir gözaltı daha: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açılan mali suçlar soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen reklam firması sahibi Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturmasında bir gözaltı daha: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı.

İBB soruşturması sürüyor

Başsavcılıkça, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğu tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

 Yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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