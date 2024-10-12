DEVA Partisi'nde istifa: Gülçin Avşar görevinden ayrıldı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Gülçin Avşar, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.