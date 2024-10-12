DEVA Partisi'nde istifa: Gülçin Avşar görevinden ayrıldı
12 Ekim'de genel merkez kongresini tamamlayan DEVA Partisi'nden kritik bir istifa haberi geldi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gülçin Avşar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Gülçin Avşar, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta, 2. Olağan Büyük Kongre öncesinde, kurucusu olduğum DEVA Partisi üyeliğimden ayrıldım.— Gulcin Avsar (@glcnavsar) October 12, 2024
Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.