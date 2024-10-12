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DEVA Partisi'nde istifa: Gülçin Avşar görevinden ayrıldı

12 Ekim'de genel merkez kongresini tamamlayan DEVA Partisi'nden kritik bir istifa haberi geldi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gülçin Avşar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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DEVA Partisi'nde istifa: Gülçin Avşar görevinden ayrıldı
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DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Gülçin Avşar, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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