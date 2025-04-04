Devlet Bahçeli 66 gün sonra kameralar karşısında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2025 tarihinde Gebze’de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Bahçeli, 14 Şubat'ta taburcu oldu.

Bahçeli’nin ameliyattan bu yana evinde istirahatte olduğu belirtilmişti. Bahçeli, istirahat döneminde gündeme dair yazılı açıklamalar yaptı ve çeşitli siyasi isimlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahçeli aylar sonra görüntü verdi

Bahçeli, 66 gün sonra kameralar karşısına geçti ve MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

Partililer, Bahçeli'nin makam aracına karanfiller yağdırdı. Bahçeli, kabristan ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katıldı

Bahçeli, sabah saatlerindeki anma programına katılmamıştı

MHP liderinin sabah saatlerinde partinin kurucusu ve eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak Bahçeli, sabahki törene katılmadı.

MHP Kurucu Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yılında, kabri başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları katıldı.

Aynı zamanda gözler 8 Nisan'daki MHP Grup Toplantısı'na çevrildi. Bahçeli'nin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok.