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Devlet Bahçeli'den Kavacık muhtarına teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ismini Beykoz'da açılan bir sağlık ocağına verilmesi sonrasında Kavacık muhtarına teşekkür telefonu açtı.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli'den Kavacık muhtarına teşekkür telefonu
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Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından bir süredir dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kavacık muhtarını aradı.

BengüTürk'ün haberine göre MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın aldığı kararla Beykoz’a sağlık ocağı yapıldı. Yapılan sağlık ocağına Devlet Bahçeli ismi verildi.

MHP lideri Bahçeli, Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu açtı.

Son toplantı 28 Ocak'ta yapıldı

MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18, 25 Şubat, 4 Mart ve 11 Mart tarihlerinde de grup toplantısı yapılamamıştı.

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