Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na 'Tıp Bayramı' telefonu
MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Haberi Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Geçirdiği ameliyat sonrası dinlenme sürecinde olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.
Haberi duyuran Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu.
Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum"