MHP lideri Devlet Bahçeli: ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Netenyahu yönetimi terör, terörist görmek istiyorsa boy aynasına bakmalıdır. BM tarihi pozisyonlarından uzaklaşmıştır.

Küresel vicdan Filistin halkının yanındadır. Uluslararası toplum somut adımlar atmalıdır.

Gazze'de bebekler katledilirken veto silahına sarılanlar bunun hesabını veremeyecekler. Soykırımın bahanesi olamaz.

Türkiye, Filistin'in destekçisidir. İsrail'e yapılan ticaret bir kalemde silinip atılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin sonuna kadar yanında olacağımızın herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Bugün Gazze'de boyun eğersek gelecekte yurdumuzda çok çetin olaylar meydana gelecektir. Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir. Hiç kimse Gazze'yi politika malzemesi haline getirmesin.

"Yeni yüzyılı kaybetmeyeceğiz"

Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri milli bir vizyon hamlesidir. Önceki yüzyılı kaybetmiş olsak da yeni yüzyılı kaybetmeyeceğiz. Bunu sağlamak için Milli Eğitim en büyük kozumuzdur.

Eurovision tepkisi

25 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığını belgelemiştir. Erkek ve kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur.

Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Eğer bunun adında çağdaşlık deniyorsa batsın böyle çağdaşlık anlayışı.

"Bizi doyuran çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır"

Çiftçinin derdi derdimizdir. Tarımda kullanılan ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçimize verilen gübre ve mazot desteği yükseltilmeli. Her şartta çiftçimizin arkasındayız. Çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyor, en derin sevgilerimi gönderiyorum.

"Yeni maarif modelini destekliyoruz"

Yeni maarif modelini destekliyoruz. Yeni Yüzyıl'da atanamayan öğretmen kalmasın istiyoruz.