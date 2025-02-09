Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kalp kapakçığı değişimi yaşayan Bahçeli, "Her bireyin karşılaşabileceği bir sağlık problemi yaşadım, tedavi sürecim sonlanmak üzere ve hamdolsun hızla iyileşiyorum." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Hepinizi en kalbi duygularımla birlikte kemali hürmet ve muhabbet hislerimle selamlıyorum. Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"Onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum"

Bunun yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum. Bugün partimizin kuruluşunun 56’ncı yıldönümüdür.

"Üstlendiğim tarihi sorumluluğun bilincindeyim"

Fazilet, feragat ve fedakarlık timsali camiamızla yüz yüze dertleşmeyi, geçmişi anmayı ve kuruluşumuzun aziz hatıralarını gelecek hedeflerimizle cem ederek konuşmayı çok arzu ederdim. Hatta 56 yılın muhtevalı bir muhasebesiyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk demokrasi ve siyaset hayatındaki özgül ağırlığını, üzerinde oynanan oyunları, yapılan operasyonları, bitmeyen saldırıları, tükenmeyen ihanetleri, sipariş ve bağlantılı kopuşları dönem dönem anlatarak tarihi bir yüzleşme sayfasını aralamayı da düşünüyordum. Allah ecelden aman verdiği müddetçe bu gayenin tecellisine er ya da geç bilcümle halinde mutlaka şahitlik edilecektir. Hayatını davasına, vatanına ve milletine adamış bir Ülkücü olarak üstlendiğim tarihi sorumluluğun, başımın üstünde taşıdığım değer ve emanetlerin her zaman bilincinde oldum."

"Türk siyasetinde iz bıraktık"

Tarihin, tam da onlara ihtiyaç duyduğu anda orta çıkmış olmalarına; Tam zamanında, Türk milletinin mukadderatında söz sahibi olmalarına şükrediyorum. Türk milletinin kendi özüne ve geleceğine bambaşka rahle-i tedrisat üzerinden bakmalarına vesile olan, yeni bir vizyon sunan kadın, erkek, genç, yaşlı bütün kahramanları muhabbetle ve hasretle selamlıyorum. Bizim partimizin dünü onlardı, bugünü onlar ve hepimiz, geleceği de yine böyle anılacaktır. Bütün gayretimiz, ümidimiz budur. Kutlu Cumhuriyetimizin geride kalan 102 yılının son 56 yılında siyaset alanında yer aldık. Çok partili hayatın 79 yılının 56 yılında ana akım siyaset alanı olarak Türk siyasetinde iz bıraktık.

Gerek birkaç hükümetin ortağı olarak siyasette doğrudan; Gerek muhalefette dinamik bir kuvvet olarak dolaylı yoldan; Gerek Türk dünyasında milli ve milliyetçiliğin temsilcisi olarak düşünce boyutunda; Yetiştirdiği kadrolar ve oluşturduğu fikir alanı etrafından siyaset okulu olarak; Milli olmayana karşı tutum, tavır, yorum ve duruş açısından örnek alınan ekol olarak; Yurdumuzun her köşesinde yüreğinde milletinin sevgisini duyanların evlerinde tüten bir ocak olarak; Varlığımızı bugünlere kadar sürdürmeyi başardık. Bu kapsamda Türk milliyetçiliği düşüncesini partimizin çatısı altında yaşayan, yaşamayı sürdüren ve sürdürecek olan birbirinden değerli arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsini hasretle kucaklıyorum.

Yurdumuzun en ücra köşesinde bile; Evinin, dükkânının, işyerin duvarında üç hilali şerefle asan; Kıt kanaat satın aldığı arabasının arka camına yapıştırdığı bozkurt ile göğsü kabaran, Geliyoruz deyince koşarak gelen; gidiyoruz deyince ardımızdan göz yaşı döken, Bu ocağın, yöresinde tütmeye devam etmesi için ailesinin rızkından pay ayıran; Konvoylarda el sallayan, bayrak sallayan, marş söyleyen, şehidin ardından ağlayan muhteşem dava arkadaşlarımız vardır. Bu vesileyle medyunu şükran duygularımı hepsiyle paylaşıyorum. Güçlü bir siyasi hareketin sahip olması gereken her zenginlik biz de vardır.

Fikirlerimiz, köklü ve kuvvetlidir. Teşkilatımız, yaygın ve güçlüdür. Kadrolarımız, yetişkin ve cesurdur. Politikamız, kesin ve tutarlıdır. Ahlakımız, temiz ve düzgündür. Davamız kutlu ve kutsaldır.

Köklerini derinlere salan sıralı dağlar gibi, hem yeri altındaki ateşi, hem de zirvelerdeki soğuğu yaşayarak geleceğe uzanıyoruz. Bir ömür boyunca ya tahammül ya da sefer düsturunu kendimize rehber yapıyoruz. Çiçeği bal edip zehri bala çevirmek için çalışıyoruz. Her gün, her an, her dem dava insanı olmak, Ülkücü kalmak amacıyla geceyi gündüze katıyoruz. Başaracağımızdan da asla kuşku duymuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 56’ncı yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Büyük Türk milletini ve tüm dava arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Dedem Korkut’un duasında dediği üzere; Yüce Allah arı imandan ayırmasın, namerde muhtaç etmesin, umutlarımızı kırmasın, milletimin ve Ülkücülerin başını eğmesin, amin diyenleri rahmetiyle buluşturup derlesin, toplasın ve günahlarımızı da affetsin.