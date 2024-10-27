İmralı görüşmesinin perde arkası! Bahçeli'nin çağrısına Öcalan'dan iki şart iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Öcalan gelsin, DEM Parti'nin grup toplantısında örgütü feshettiğini açıklasın" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu açıklamasına siyasetten yoğun tepki gelirken, terör örgütü lideri Öcalan’ın da bu çağrıya iki şartla yanıt verdiği iddia edildi. Öcalan'ın, sürecin ilerlemesi için “garantör ülke” ve “yasal güvence” talep ettiği ileri sürüldü.

Bahçeli'nin çıkışının ardından DEM Parti Milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü.

Sözcü'nün iddialarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan arasında yapılan görüşmenin tamamını sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı. Sancar’ın ifadelerine göre bu görüşme, planlanandan 10 gün sonra gerçekleşti; gecikme sebebi hakkında ise taraflar açıklama yapmamayı tercih etti.

Adalet Bakanlığı’nın Ömer Öcalan’a ulaşıp "Görüşebilirsiniz" dediği belirtilirken, Öcalan'ın bu süreçte bir süre ortadan kaybolarak İmralı'ya gitmesi dikkat çekti. Aynı dönemde Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında barış sağlandığı, Ömer Öcalan’ın bu süreçte Şanlıurfa'da bulunduğu ifade edildi. Şanlıurfa’dan diğer DEM Parti üyeleri geri dönerken, Öcalan Ankara’ya giderek İmralı’ya geçti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdüğü ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "örgütün silah bıraktığını açıklaması" yönündeki çağrısının bu görüşmede konuşulduğu öne sürüldü.

Görüşmelerde dikkat çeken iki şart

Görüşmelerde dikkat çeken iki önemli şart öne çıktı. İlk olarak, Abdullah Öcalan’ın talep ettiği garantör ülke şartı gündeme geldi. Bu şartla ilgili ülke adı verilmezken, garantörlük konusunun önemi vurgulandı.

İkinci önemli nokta ise yasal güvence talebi oldu. Bu bağlamda, çözüm süreci veya kardeşlik projesi gibi adlarla anılan durumun bir yasal çerçeveye oturtulması gerektiği ifade ediliyor. Bu yasal güvence talebi, Ömer Öcalan’a da iletilmiş durumda.

Her iki şartın da müzakerelerde dikkate alındığı ve bu taleplerin görüşmelerin gidişatını etkileyeceği düşünülüyor.