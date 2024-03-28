Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaştı: IMF ile anlaşma iddialarına yalanlama

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada, "Türkiye’nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.