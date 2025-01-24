  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dijital platformlara Rekabet Kurumu baskını: Dosyalar inceleniyor
Takip Et

Dijital platformlara Rekabet Kurumu baskını: Dosyalar inceleniyor

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarını gündeme taşıyan TV100 yazarı Fuat Uğur, dikkat çeken yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Rekabet Kurumu’nun, aralarında Netflix, Disney+, BluTV, Exxen ve Gain gibi dijital platformların da bulunduğu şirketlere baskın düzenlediği ve dosyalarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dijital platformlara Rekabet Kurumu baskını: Dosyalar inceleniyor
Takip Et

Türkiye, son günlerde dizi-film sektöründe ortaya atılan tekelleşme iddialarını tartışıyor. Pek çok oyuncunun adı bu tekelleşme skandalının odağında anılmaya başlandı.

21 şirket hakkında soruşturma başlatmıştı

ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu. Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından bugün sabah saatlerinde Ayşe Barım gözaltına alındı.

Dijital platformlara baskın

TV100 yazarı Fuat Uğur, bu kez de dijital platformlara ilişkin çok konuşulacak bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uğur, "Rekabet Kurumu müfettişleri dün Netflix, Disney, Blu TV, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital platformlara baskın yaparak bilgisayarlarını, dosyalarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda oyuncu ajanslarına olduğu gibi onlara da soruşturma gelebilir" ifadelerini kullandı.

Güçlü dolar ABD'nin dış ticaret açığını kötüleştirebilirGüçlü dolar ABD'nin dış ticaret açığını kötüleştirebilirDolar

 

TUSAŞ ve Atatürk Üniversitesi’nden yerli motor için stratejik iş birliğiTUSAŞ ve Atatürk Üniversitesi’nden yerli motor için stratejik iş birliğiTeknoloji

 

Gündem
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi
Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi
Bakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: Resmi niteliği olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzluk
Bakan Tunç: Resmi olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzluk