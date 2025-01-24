Dijital platformlara Rekabet Kurumu baskını: Dosyalar inceleniyor

Türkiye, son günlerde dizi-film sektöründe ortaya atılan tekelleşme iddialarını tartışıyor. Pek çok oyuncunun adı bu tekelleşme skandalının odağında anılmaya başlandı.

21 şirket hakkında soruşturma başlatmıştı

ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu. Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından bugün sabah saatlerinde Ayşe Barım gözaltına alındı.

Dijital platformlara baskın

TV100 yazarı Fuat Uğur, bu kez de dijital platformlara ilişkin çok konuşulacak bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uğur, "Rekabet Kurumu müfettişleri dün Netflix, Disney, Blu TV, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital platformlara baskın yaparak bilgisayarlarını, dosyalarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda oyuncu ajanslarına olduğu gibi onlara da soruşturma gelebilir" ifadelerini kullandı.