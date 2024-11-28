Dijital Telif Yasası hazırlıkları tamamlandı: Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yayman, “Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM’ye gelecek.” dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek." dedi.

İçeriklere ilişkin telif haklarının korunmasına yönelik

Dijital Telif Yasası düzenlemesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yasa ile ilgili "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclisteki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" demişti