‘Asgari ücret zammı ile alınabilecekler’ hesabı yapıldı! En az 30 bin TL önerisi geldi

2025 yılı asgari ücreti ile ilgili gözler aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrilirken, şimdiden hem işçi ve işveren hem de siyasilerden zam beklentilerine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Asgari ücrette beklentiler çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor

Asgari ücret zammına yönelik ortaya atılan yüzde 40 oranı ile alınabilecekler ile ilgili hesaplar yapıldı. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in, “Asgari ücret zammı ile alınabilecekler” hesabı, geçim mücadelesi içindeki asgari ücretlilerin içinde bulunduğu tabloyu ortaya koydu. CHP’li Başevirgen, zammın etkisiz kalacağını dikkat çekerek, zam senaryolarına göre yapılan hesaplamada yüzde 40'lık zam ile asgari ücrete gelecek 6 bin 800 TL’lik artışın, milyonlarca asgari ücretlinin geçim mücadelesine derman olmayacağını dikkat çekti.

‘Asgari ücret zammı ile alınabilecekler’ hesabı yapıldı

Başevirgen’in hesabına göre, yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücrete gelecek 6 bin 800 TL ile fazladan 2 gram altın, 41 koli yumurta, 680 ekmek, 9,7 litre zeytinyağı, 27 kilo beyaz peynir, 20 kilo zeytinden sadece biri alınabiliyor.

“Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı”

Dar gelirlinin biraz nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğinin altını çizen Başevirgen, “İktidara çağrımızdır, bir kez olsun yandaşınızı değil vatandaşı düşünün” diyor.

Asgari ücretin alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çeken Başevirgen, Merkez Bankası’nın verileri baz alındığında dahi yüzde 40’lık zammın yeterli olmayacağının altını çiziyor.